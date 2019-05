Christoph Neuhaus Miez The Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch des Monats herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul !

Dieses Mal wird es wieder eine feine Besetzung mit hochkarätigen Gästen geben.Neben der großartigen Rhythmsection aus Martin Grünenwald (Drums) und Ulf Kleiner (Rhodes) wird der wunderbare Saxophonist Arno Hass zu Gast sein.Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz n Groove !

Come Down and miez with the Catz…!

Arno Haas - Sax

Christoph Neuhaus - Guitar

Ulf Kleiner - Keys

Martin Grünenwald - Drums

http://www.christophneuhaus.com