Christoph Neuhaus miez the Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert zum Jahresauftakt ein besonderes musikalisches Groove-Schmankerl.

Dieses Mal wird es mit dem wunderbaren und virtuosen Saxophonisten Libor Sima, Hammond super Bro Martin Meixner und best boy Drummer Daniel Mudrack eine grandiose Besetzung aus Stuttgart und Mannheim geben. Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz n Groove.

Come Down and miez with the Catz…