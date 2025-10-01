Christoph Neuhaus Miez The Catz

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es mit Blank Page - New Impressions of Debussy ein sehr feines und ungewöhnliches Projekt geben.

Der wunderbare Tübinger Bassist und Bandleader Florian Dohrmann, Schlagzeuger Lars Binder sowie Saxophonist Joachim Staudt und Christoph Neuhaus werden an diesem Abend für spannende Klänge sorgen.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert die Besetzung die Musik von Claude Debussy in neuem Gewand.

Come Down and miez with the Catz…

Joachim Staudt - Sax & Bassklarinette

Christoph Neuhaus - Gitarre

Florian Dohrmann - Bass

Lars Binder - Schlagzeug

Info

Konzerte & Live-Musik
