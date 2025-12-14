Christoph Neuhaus miez the Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird der Abend wieder voll im Zeichen des Groove stehen.

Das Klaus Graf / Christoph Neuhaus Project 1991/2021 vereint die beiden Landesjazzpreisträger BW Klaus „Charles“ Graf (altsax) und Christoph Neuhaus (gitarre), beide erhielten die Auszeichnung im Abstand von 30 Jahren.

Zusammen mit den herausragenden Groove-Brüdern Martin Meixner an der Orgel und Johann Polzer am Schlagzeug wird das Quartett für heiße Klänge zwischen David Sanborn, Crusaders und John Scofield sorgen.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert die Besetzung feinsten Jazz & Groove-

Come Down and miez with the Catz…!

Klaus Graf - Sax

Christoph Neuhaus - Gitarre

Martin Meixner - Orgel

Johann Polzer - Schlagzeug