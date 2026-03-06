Christoph Neuhaus Miez The Catz

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es eine wunderbare Groove Band mit 4 tollen Musikern geben.Zusammen mit Sandi Kuhn, Marcel Gustke und Sebastian Schuster wird das Quartett an diesem Abend für spannende Klänge sorgen.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert die Besetzung Jazz & Groove.

Come Down and miez with the Catz…!

Sandi Kuhn - Sax

Christoph Neuhaus - Gitarre

Sebastian Schuster - Bass

Marcel Gustke - Schlagzeug

Info

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Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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