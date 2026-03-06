Christoph Neuhaus Miez The Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.
Dieses Mal wird es eine wunderbare Groove Band mit 4 tollen Musikern geben.Zusammen mit Sandi Kuhn, Marcel Gustke und Sebastian Schuster wird das Quartett an diesem Abend für spannende Klänge sorgen.
Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert die Besetzung Jazz & Groove.
Come Down and miez with the Catz…!
Sandi Kuhn - Sax
Christoph Neuhaus - Gitarre
Sebastian Schuster - Bass
Marcel Gustke - Schlagzeug