Christoph Neuhaus Miez The Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es eine wunderbare Groove Band mit 4 tollen Musikern geben.Zusammen mit Sandi Kuhn, Marcel Gustke und Sebastian Schuster wird das Quartett an diesem Abend für spannende Klänge sorgen.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert die Besetzung Jazz & Groove.

Come Down and miez with the Catz…!

Sandi Kuhn - Sax

Christoph Neuhaus - Gitarre

Sebastian Schuster - Bass

Marcel Gustke - Schlagzeug