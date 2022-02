Christoph Neuhaus "Ramblin bird" LandesJazzPreisträger 2021

Um einen Weg zu gehen, brauchen wir nicht immer ein Ziel, aber wir brauchen etwas, das uns antreibt. Für den vielseitigen Stuttgarter Gitarristen, Songwriter und Produzenten Christoph Neuhaus ist dieser innere Antrieb, die Rauheit und Authentizität des Blues mit Funkgrooves und die Raffinesse des Jazz mit anmutiger Melancholie von Folkmusic zu verbinden. Gleichermaßen inspiriert von Seele und Geist setzt er sich also an sein Instrument, komponiert und schreibt Lyrics mit stets neugieriger Offenheit, was diesmal entstehen wird. RAMBLIN BIRD steht als Pseudonym für den kreativen Output von Christoph Neuhaus, aber auch für die Zusammenstellung von besonderen Musikern. Eine Band aus fünf preisgekrönten Charakteren.