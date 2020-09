Christoph Neuhaus Ramblin Bird

„I got ramblin’ on my mind“ singt der Underground Blueskönig Robert Johnson in einem seiner Texte. Weiterziehen und auf der Suche nach dem bleiben, was vor uns liegen mag. Um einen Weg zu gehen brauchen wir nicht immer ein Ziel, aber wir brauchen etwas, das uns antreibt.

Für den vielseitigen Stuttgarter Gitarristen & Songwriter Christoph Neuhaus ist dieser innere Antrieb, die Rauheit und Authentizität des Blues mit Funkgrooves und die Raffinesse des Jazz mit anmutiger Melancholie von Folkmusic zu verbinden.

Auf dem Plattenteller dreht sich Hendrix neben den Punch Brothers, Jose Gonzales neben Jim Hall. Gleichermaßen inspiriert von Seele und Geist setzt er sich also an sein Instrument, komponiert und schreibt Lyrics mit stets neugieriger Offenheit, was diesmal entstehen wird. Dabei ist aber eins klar: Ein guter Song kann nur in Symbiose mit der passenden Zusammenstellung von Musikern zu etwas Aussergewöhnlichem heranwachsen. Christoph Neuhaus fand eine solch besondere Verbindung in der Doppelbesetzung der beiden Sängerinnen Franziska Schuster (Landesjazzpreisträgerin BW 2020, Amelie in the woods) und Pauline Ruhe (PAULINE&ALEKSI) sowie dem Pianisten und Keyboarder Ulf Kleiner (u.a. DE PHAZZ, Till Brönner), Kontrabassist Sebastian Schuster (Landesjazzpreisträger BW 2017, SEBA KAAPSTAD) und Schlagzeuger Christian Huber (BLACK PROJECT) und gründete 2019 RAMBLIN BIRD.

Eine Band aus 6 preisgekrönten Charakteren. Virtuose, vielbeschäftigte Musiker und aufgeschlossene Künstler, die aus ganz Deutschland zusammenkommen. Seit ihrer Gründung arbeiten sie kontinuierlich an einem originellen und vielseitigen Sound - authentische, handgemachte Musik, die der Botschaft des Songs gewidmet ist.

Bitte beachten Sie: Bei den Einzeltischen handelt es sich um Stehtische mit Barhocker auf der Empore.

Besetzung: Christoph Neuhaus (g, mand, voc, comp); Franziska Schuster (voc); Ulf Kleiner (keys); Sebastian Schuster (b); Christian Huber (dr)