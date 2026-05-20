Christoph Reuter - Musik macht sexy! (außer manche) - Ein Abend zwischen Klavier, Komik und Erkenntnis

Musik macht sexy – das weiß jeder. Außer vielleicht diejenigen, die beim Flötenunterricht hängen geblieben sind. In seinem neuen Programm „Musik macht sexy! (außer manche)“ nimmt Pianist, Komponist und Kabarettist Christoph Reuter sein Publikum mit auf eine unterhaltsame Expedition durch die leidenschaftlichsten und lustigsten Seiten der Musik.

Mit rasanter Fingerfertigkeit, sprühendem Witz und jeder Menge musikalischem Insiderwissen zeigt Reuter, warum Töne mehr über uns verraten, als uns manchmal lieb ist – und weshalb Beethoven mehr Sexappeal hat als die meisten DJs. Zwischen Tastenfeuerwerk und Taktgefühl entlarvt er charmant die großen Mythen der Musikwelt:

Warum bekommt man bei manchen Liedern Gänsehaut – und bei anderen Pickel? Wie schafft es Musik, Herzen zu öffnen (und manchmal Türen zu schließen)? Und ist der Pianist eigentlich der gefährlichste Typ im Orchester?

Christoph Reuter, bekannt für seine raffinierte Mischung aus Klavierkunst und Kabarett, verbindet Konzertsaal mit Comedyclub und Infotainment mit Ekstase. Er erklärt, analysiert und improvisiert – und beweist dabei: Bildung kann Spaß machen, und Musik kann unglaublich sexy sein... na ja, meistens.

Ein Abend für alle, die gerne lachen, lauschen und vielleicht ein kleines bisschen flirten wollen – mit dem Leben, der Musik und sich selbst.