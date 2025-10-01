Christoph Reuter

Bei der Fortsetzung von „Alle sind musikalisch! (außer manche)“ verspreche ich eine vergnügliche und spannende Doppelstunde rund um das Thema Musik.

Ich wandere mit Ihnen durch 500 Jahre Musikgeschichte und stelle meine Methode zum Komponieren von Hits vor und beantworte die Frage, wo Ohrwürmer sich aufhalten, wenn sie sich nicht gerade in unserem Ohr befinden. Zudem wechsele ich wild zwischen Pop, Jazz und Klassik, singe Lieder, erzähle von der Macht Musik und mache Musik. Erleben Sie die vergnüglichste und kürzeste Musikstunde Ihres Lebens.