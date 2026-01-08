Der preisgekrönte Berliner Pianist und Kabarettist Christoph Reuter entführt das Publikum in die Welt der Musik.

Macht Musik wirklich schlank, oder bleiben die Pfunde da wo sie sind? Hat Musikgeschmack etwas mit Essen zu tun? Wer schrieb Happy Birthday und wurde reich und berühmt? Wie klingt Liebeskummer auf einer Trillerpfeife? Hat Luther wirklich das Songbook erfunden und zählt Musikhören beim Marathon schon als Doping? Nach diesem Programm können Sie nach Konzertbesuchen bei kompletter Ahnungslosigkeit souverän fachsimpeln – und dabei noch abnehmen. Christoph Reuter begleitete über 15 Jahre lang Dr. Eckart von Hirschhausen am Piano.