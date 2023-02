Solo, nur mit Gitarre und Gesang, spannt Christoph Schellhorn den Bogen von Folk über Blues bis zu Acoustic Rock mit Texten auf Englisch und Tirolerisch. In 23 Bühnenjahren hat er sich einen hervorragenden Ruf als versierter Fingerstyle-Gitarrist erspielt und bereits mit so unterschiedlichen Künstlern wie Peter Ratzenbeck, Kieran Halpin, Chris Jones oder Schiffkowitz (STS) gearbeitet. Schellhorn ist seit vielen Jahren gefragter Studiogitarrist und Workshop-Dozent. Auf der Bühne präsentiert er sich nicht nur als Vollblutmusiker und ernsthafter Songwriter, sondern auch als humorvoller Entertainer. Sein neues Album "Leo" erschien 2022 als CD und Vinyl-Schallplatte. Darauf wechseln sich eindringliche Songs mit virtuosen Instrumentalstücken ab.

"Schellhorn bietet Saitenakrobatik und künstlerische Konsequenz in Gestalt eines bescheiden gebliebenen, österreichischen Gitarristen, der längst das Format eines internationalen Stars hat." – Concerto Magazin

"He’s not only good, but NUTS as well!" – Chris Jones

"I dig the open tuning!" – Monte Montgomery