Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten

Mit dem Klavierquintett f-Moll von Johannes Brahms und dem Streichquintett G-Dur von Antonín Dvořák stehen zwei bekannte und überaus beliebte Werke der Romantik auf dem Programm.

Sie unterscheiden sich nicht nur von der Besetzung - das eine mit Klavier, das andere mit Kontrabass- sondern auch von der Tonsprache. Johannes Brahms befindet sich auf dem Höhepunkt seines Schaffens, Dvořák steht noch am Anfang seiner Karriere und mit diesem herrlichen Werk gewinnt er 1875 den 1. Preis bei einem bedeutenden Kompositionswettbewerb in Prag. Mit Christoph Soldan und den schlesischen Kammersolisten haben wir eines der erfolgreichsten Kammermusikensembles Europas zu Gast. Seit 2008 konzertieren sie in den bedeutendsten Konzertsälen. Ihre Zusammenarbeit ist in zahlreichen CD Produktionen dokumentiert, aber: Das Liveerlebnis ist durch nichts zu ersetzen.

Johannes Brahms Klavierquintett in f-Moll op. 34

Antonín Dvořák Streichquintett G-Dur op. 77

Besetzung:

Christoph Soldan Klavier

Darius Zboch Violine

Jakub Lysik Violine

Joroslaw Marzec Viola

Katarzyna Biedrowska Violoncello

Dawid Lewandowski Kontrabass