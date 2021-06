Christoph Sonntag: Beschtop Christoph im Hoph

Christoph Sonntag

Seit fast 30 Jahren ist Christoph Sonntag als Kabarettist, insbesondere im SWR-Sendegebiet unterwegs.

In dieser Zeit entstanden zahllose Comedyformate, darunter das beliebte Kult-Programm „AZNZ - Alte Zeiten Neue Zeiten“ (2011), mit mehr als 200.000 Zuschauern.Mit seinem Live-Programm „#Bloss kein Trend verpennt“ tourte er seit 2017 als Trendjäger durch die Republik und seine Fans konnten die aktuellen Trendfolgen wöchentlich auf Deutschlands beliebtestem Radiosender, SWR3, on-air hören. Sein aktuelles Programm: „WÖRLDWAID - Die neue Christoph Sonntag Liveshow“ ist seit Januar 2020 gestartet.

"Beschtop Christoph im Hoph" ist sein Klassiker-Bühnenprogramm, das neben der obligatorischen Tagesaktualität auch die Highlights der zurückliegenden Jahre zeigt.

Sein Geheimnis? Natürlich sein unverkennbarer schwäbischer Dialekt – international verständlich gepaart mit einer Beobachtungsgabe, die sich jeder Kriminologe wünschen würde. So entdeckt Sonntag die kleinen und feinen Eigenheiten seiner Mitmenschen und Umwelt, bringt sie durch satirische Überspitzung perfekt auf den Punkt und zaubert damit aus kleinen Schmunzlern hallenfüllendes Gelächter. Das Schöne daran: Gleichzeitig bleibt er ständig in Armlänge zur Realität. Egal ob 18 oder 80, früher oder später findet sich jeder einzelne Zuschauer in seinen Geschichten und Weltansichten wieder und erkennt damit gleichzeitig die eigene Komik. Denn wissen Sie was? Humor ist, wenn man über sich selber lacht. Oder gar nicht mehr begreift, weshalb man eigentlich gerade Tränen lacht.

www.Sonntag.tv