Christoph Sonntag live

Corona hat unser Leben verändert. Ehemals coole Typen laufen plötzlich mit Aluhüten rum

und vermuten hinter Merkel eine interstellare Marionette im Auftrag des universellen

Bevölkerungsaustausches, andere tun so, als wäre nichts passiert, die dritten verfallen in

Angst-, Apathie- oder Adrenalin-Zustände… dagegen hilft nur eines: lachen!

Wir lachen das verdammte Virus in Grund uns Boden, wir amüsieren uns –eben nicht zu

Tode– sondern über den momentanen Wahnsinn, vom Wissen und von der Hoffnung

getragen, dass wir (auch) das schaffen!

Christoph Sonntag bieten den düsteren Zeiten in einem Corona-Special ein buntes, wildes,

witziges, durchaus der Dramatik angepasstes, aber nie verzweifeltes Gegenstück.

Sonntags Kult-Comedy "AZNZ, Alte Zeiten – Neue Zeiten" bekommt in diesen Tagen eine

ganz neue Bedeutung. Christoph Sonntag stellt sich dieser. Tagesaktuell! Und für einen

Schwaben mittleren Alters top modern: wo sich der Künstler früher gerne auf den Schoss

seines Publikums (vornehmlich in der ersten Reihe) setzte, um sich mit ihm zu verzahnen,

läuft dies heute eben nach Seuchenschutzbestimmungen: Sonntag schaltet sich einfach in

einer Instagram-Live-Schalte rein in die Autos, dabei gibts auch was zu gewinnen, vor allem:

Freude, Spaß und Lachtränen. Für alle!

Mit dabei sind auch Winfried Kretschmann und Günther Oettinger in Handpuppen-Form;

widerrechtlich ohne Gesichtsmasken - die sich über das Thema „Reisen“ in Corona-Zeiten

unterhalten.

Und wie in alten Tagen zelebriert Sonntag zum Schluss noch die fetzige Rockparodie

“Schwaben all over the world“ – das ist mitreißend und schwäbische Premium-Unterhaltung!