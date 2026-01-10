Christoph Sonntag wendet sich im neuen Programm wieder seiner Kernkompetenz zu: Ihr sollt Tränen lachen und gerne mit neuen positiven Impulsen für Euch und die Welt wieder heimkommen.

„AZ-NZ, Alte Zeiten, Neue Zeiten“ so hieß Christoph Sonntags Erfolgs Kult-Comedy bei SWR3 und sprengte alle Rekorde! Im Radio begeisterte sie Millionen und die Aufzeichnung aus der Porsche Arena wurde mittlerweile schon über zwei Dutzend Mal in der ARD gesendet.

Jetzt kommt der „Der König des Schwäbischen Kabaretts“ (SWR) mit genau diesem Kult zurück; mittlerweile sind nämlich die „Neuen Zeiten“ von damals die neuen Alten Zeiten von heute! Und heute ist morgen schon gestern!

Christoph Sonntag mit neuem Programm "AZNZ 2.0“, aktuell und fulminant, in aufwendiger Inszenierung und mit Tränenlachgarantie!

· Ein tolles Bühnenbild, das seinesgleichen sucht

· Fetzige Musikeinlagen,

· Scharfzüngige Wort-Akrobatik

· Und immer wieder Mutterwitz samt Schalk im Nacken

zeigen eindrucksvoll, dass der SWR Recht hat und hatte, wenn er Christoph Sonntag den "König der schwäbischen Kabaretts" nennt.

Wer da nicht dabei ist, ist von gestern! Ein wildes, buntes Sonntags-Programm wie es noch nie da war. Lebendig, schnell, heutig, zum Totlachen witzig, aktuell, musikalisch, fulminant, kurz: eine einzigartige Serie von kabarettistischen Tritten, die man sich nicht entgehen lassen sollte.