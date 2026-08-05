AZNZ 2.0 - Der Kult ist zurück!

Christoph Sonntag ist in „The Länd“ bekannt wie ein „Bunt Dog“: In der ARD als

Mitstreiter für die gute Sache bei "Meister des Alltags“, als Akteur bei "Verstehen Sie

Spaß?", wo er seine Mitmenschen immer wieder lustig aufs Kreuz legt. Und natürlich

auch als "Bruder Christophorus" in seiner Kult-Sendung "Das jüngste Gerü(i)cht", wo er

mit einer Fastenpredigt über die anwesenden Politiker herzieht.

Aber seine Kernkompetenz ist die Liveshow; dort blüht er zu unglaublicher Größe auf,

wenn er mit dem Publikum spricht und wenn er seine wilde technisch-aufwändige

Kabarett Show abzieht.