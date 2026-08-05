AZNZ 2.0 - Der Kult ist zurück!
Christoph Sonntag ist in „The Länd“ bekannt wie ein „Bunt Dog“: In der ARD als
Mitstreiter für die gute Sache bei "Meister des Alltags“, als Akteur bei "Verstehen Sie
Spaß?", wo er seine Mitmenschen immer wieder lustig aufs Kreuz legt. Und natürlich
auch als "Bruder Christophorus" in seiner Kult-Sendung "Das jüngste Gerü(i)cht", wo er
mit einer Fastenpredigt über die anwesenden Politiker herzieht.
Aber seine Kernkompetenz ist die Liveshow; dort blüht er zu unglaublicher Größe auf,
wenn er mit dem Publikum spricht und wenn er seine wilde technisch-aufwändige
Kabarett Show abzieht.