Christoph Sonntag

Back to Live! heißt Christoph Sonntags neues Programm-Special in dem die Absurditäten und Widersinnigkeiten unserer neuen Corona-Realität vorgeführt werden. Statt Lachen im „Heiligs Blechle“ dürfen sich die Zuschauern jetzt auf einen „mi

Sogar Sonntags Kult-Comedy „AZNZ - Alte Zeiten Neue Zeiten" bekommt in diesen Tagen eine ganz neue Bedeutung. Nach dem Motto „Vor, während und nach Corona“ beginnt eine neue hochaktuelle Sonntagszeitrechnung. Für einen schwäbischen Best Ager gibt sich Christoph Sonntag top modern und sorgt mit Instagram-Live für maximale Spontanität mit Lachtränen-Garantie! Auch Winfried Kretschmann und Günther Oettinger treffen sich ganz widerrechtlich (ohne Gesichtsmasken!) auf der Bühne und beratschlagen in urkomischer Manier.

Der Effekt: Mit neu gewonnener Leichtigkeit schmunzelt der Schwabe wieder über die tägliche Absurdität der Realität und wird zum krönenden Abschluss von Sonntag mit der fetzigen Rockparodie “Schwaben all over the world“ beflügelt und zufrieden entlassen.