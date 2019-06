Christopher Street Day (CSD) Stuttgart

CSD Sommerfest

Der Christopher Street Day (CSD) in Stuttgart ist Süddeutschlands größtes Festival der Regenbogen-Community. Vom 12. bis 28. Juli 2019 finden die CSD-Kulturtage zu den Belangen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen statt. Der CSD Stuttgart 2019 steht unter dem Motto Mut zur Freiheit.

Das Mehr an Gleichberechtigung, das mit den jüngst errungenen Erfolgen verbunden ist, gibt uns die Möglichkeit, unsere Energie nach vorne zu richten. Wir bringen uns aktiv ein in einer Gesellschaft in Bewegung. Zusammen mit allen engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern gestalten wir die Welt im Wandel mit. In gemeinsamer Vielfalt. In gegenseitigem Respekt.