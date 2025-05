Christopher Street Day Heilbronn 2025 – Queer. Laut. Widerständig.

Nach dem kraftvollen Auftakt im letzen Jahr gehen wir in Heilbronn 2025 in die zweite Runde - und wir laden euch herzlich ein, Teil davon zu sein!

Am 5. Juli wird Heilbronn wieder bunt, laut und sichtbar: Der Christopher Street Day (CSD) bringt queere Vielfalt auf die Straßen der Stadt! Mit dem Motto „Queer. Laut. Widerständig.“ setzen wir ein kraftvolles Zeichen für Akzeptanz, Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Wandel.

Der CSD erinnert an die Aufstände in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 – ein historischer Moment, aus dem eine weltweite Bewegung für die Rechte von LSBTIQ* entstanden ist. Auch heute kämpfen wir weiter: gegen Diskriminierung, für Sichtbarkeit und Selbstbestimmung.

Freut euch auf eine bunte Demonstration und den Kulturfest, inspirierende Redebeiträge, Musik, Infostände und jede Menge Community-Spirit. Seid dabei und zeigt Flagge – für ein vielfältiges und solidarisches Heilbronn!

Wo: Innenstadt Heilbronn

Alle weiteren Infos zum Ablauf, zur Demo und zum Abendprogramm folgen in Kürze über unsere Online-Kanäle. Folgt uns gerne auf

Instagram https://www.instagram.com/csd_heilbronn/

TikTok https://www.tiktok.com/@csdheilbronn

YouTube https://www.youtube.com/@csdheilbronn

Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns gemeinsam wieder ein starkes, queeres Zeichen in Heilbronn setzt - für Freiheit, Sichtbarkeit und Solidarität.

Euer CSD Heilbronn Team