Mia und das Motzmöhrchen

Puh, es gibt so Morgen, die sind einfach nur doof. Erst kleckert Mia beim Frühstück versehentlich auf ihren Kuschelfuchs. Dann ärgert ihr großer Bruder Henry sie. Und als Papa auch noch sagt, dass Mias Lieblingsrock in der Wäsche ist und sie eine kratzige Strumpfhose anziehen soll, passiert es: Ihr Kuschelfuchs sieht plötzlich aus wie eine motzige Möhre. Mit so einer Motzmöhre vor der Nase kann man einfach nur noch Losbrüllen.

Ab 5 Jahre

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; bitte anmelden stadtbibliothek.zw-rommelsbach@reutlingen.de oder Telefon 07121 965985.