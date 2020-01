Es ist so einfach, und doch so wahr: Ohne Unglück gibt es kein Glück, ohne Leid keine Freude. Höhen und Tiefen gehören zum Leben. Genau diese Erkenntnis besingt Christopher in seiner aktuellen Single "Real Life" – eine Ode an das Glücklichsein und die dafür notwendigen Voraussetzungen. Ein ungetrübtes Glücksgefühl, so sagt uns "Real Life", existiert nur im Kontrast zu den Herausforderungen des Lebens.

Nach anderthalb Jahren intensiven Arbeitens an seinem jüngsten Album "Under The Surface", das im Februar erschien, erhöht Christopher nun die Gangart und kehrt mit dem vibenden Uptempo-Song zurück. In "Real Life" flirten warme Tropical-Gitarren mühelos mit einem tanzbaren Beat, der die Sommergefühle in Wallung bringt. Die Lyrics wurden von Christopher selbst geschrieben. Für das dazugehörige Musikvideo, stürzte der 27 Jahre alte Däne sich in das Nachtleben einer chinesischen Großstadt.

Nach dem Erfolg seiner Single “Irony“, die hierzulande die Radiocharts stürmte, war Christopher im Mai auch erstmals im Rahmen seiner ausverkauften Clubtour live mit Band in Deutschland zu sehen. Es folgten exklusive Festivalshows von Mai bis September. Doch auch 2020 kommt er zurück zu uns, und zwar gleich 5x im Rahmen seiner großen Europatournee. Wir empfehlen, zeitnah Tickets zu sichern, denn neben einer energiegeladenen Live-Show, darf auch mit neuer Musik gerechnet werden.