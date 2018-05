Chrome Reverse (FRA)

Man stelle sich vor, THE CRAMPS würden auf WANDA JACKSON treffen –inmitten eines „Hot-Rod Pile-Ups“:

Diese wilde Truppe aus Paris um die Front-frau Lili Z. (die in den 1990er Jahren bei den sagenhaften Garage-Punk-BandsTHE NO-TALENTS und THE SPLASH FOUR aktiv war) und den Bassisten Iwan(der ebenfalls bei THE NO-TALENTS spielte, sowie auch bei LES TERRIBLESund vielen weiteren französischen Bands) besitzt eine große Leidenschaft für denRock’n’Roll der späten 1950er und frühen 1960er Jahre und zollt JOHNNY KIDD,CHAN ROMERO und LINK WRAY Tribut. Nach Hinzunahme von Rhythm’n’Blues,Rockabilly, Surf-Twang-Gitarren sowie Garage-Punk ergibt dies „nasty, sloppyTrashabilly“ der klingt, als würde LAVERN BAKER gemeinsam mit THE TRASH-MEN musizieren oder LITTLE RICHARD mit THE MUMMIES eine Pool-Party fei-ern. Gegründet 2013, hat das Quartett nach drei Singles letztes Jahr sein Debüt-album mit dem Titel „They Wanna Fight“ veröffentlicht und kommt nun zum erstenMal nach Stuttgart. Dabei gilt: „If you like your Rock’n’Roll raw, greasy and fran-tic, topped with a Chick screaming her Lungs and Heart out… this is for you!“.