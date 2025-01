Ciao Amore!

Dalida - Eine (musikalische) Annäherung von und mit Oana Solomon.

Deutsch, Französisch, Italienisch, Arabisch, Hebräisch, Englisch — Musiklegende Dalida sang in vielen Sprachen und wurde zum Weltstar. Privat wurde aber ihr Leben von vielen Tragödien überschattet. Eine glamouröse Frau, die den Spagat zwischen Karriere und Liebe nicht meistern konnte… Musikalisch begleitet vom Pianisten Julian Friedrich nähert sich Oana Solomon dem Superstar und Musikphänomen Dalida. Über 1.000 Lieder in 15 Sprachen hat die aus einer italienischen Familie stammende und in Kairo geborene Sängerin aufgenommen, über 150 Millionen Alben verkauft und als weltweit erste Künstlerin eine Diamantene Schallplatte erhalten. Ihr Leben war eine Achterbahn zwischen Erfolg und Verzweiflung. Grund genug der Ausnahmekünstlerin einen kleinen, feinen Abend zu widmen.

Mit Oana Solomon

Musikalische Begleitung Julian Friedrich

Regie Elsa-Sophie Jach

Text Heike Falkenberg und Oana Solomon