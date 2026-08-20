Egal ob direkt aus dem Büro, mit Freund*innen oder auf einen Sprung nach Feierabend – kommt zum After-Work-Event ins JOiN!

Schon zum zweiten Mal verabschieden wir mit „Ciao Sommer!“ die warme Jahreszeit, diesmal mit Live-Musik auf der JOiN-Bühne, einer gemütlichen Pyjama-Techno-Lounge, einer DIY-Bastel-Station, wo ihr Mäppchen, Beutel und andere nützliche Dinge verschönern könnt, sowie mit einer Politiker-Koch-Challenge, bei der Jugendvertreter*innen der demokratischen Parteien gegeneinander antreten. Wie das Programm zustande kommt? Die Teilnehmenden des Projekts JOiN-Haus haben selbst entschieden, was sie sehen und hören wollen!

Die Snacks und Drinks am Schoko- und Chipsbuffetsind kostenlos, solange der Vorrat reicht. Der Eintritt ist frei.