Vier Hände, vier Beine, zwei Köpfe... aber nur ein einziger Mantel. Schon beginnt die absurde Reise von zweien, die gemeinsam eins sind. Was hält die Bühne ihres Lebens für sie bereit?

Nur wenn sie dem Ruf der Zikade folgen, können sie am Ende vielleicht über sich selbst hinauswachsen.

Zwischen Physical Theater und Clown bietet Cicala's Tango ein visuelles Spektakel ohne Worte, in dem sich Poesie und Absurdität zu einem originellen Tanz vereinen.

Das Duo Mario&Mela, das sind Adrien Borruat (CH) und Larissa Wagenhals (DE), formierte sich im Jahr 2017 an der Accademia Teatro Dimitri im Tessin (CH). Gemeinsam spielen sie zwei Figuren, die in ein und demselben Mantel stecken: ein fantastischer Spielplatz, auf dem Illusionen, Geschicklichkeit und Komik immer wieder aufeinandertreffen. Auf Theaterbühnen und in der Zirkusmanege bieten die beiden ein Programm voller Überraschungen, in dem Liebe, Grausamkeit und Unbedarftheit niemals allzu weit von einem Lachen entfernt sind.