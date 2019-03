Cigdem Aslan (TR)

Mit "A Thousand Cranes" geht Çigdem auf eine musikalische Reise in Richtung Athen, dem Balkan und Südostanatolien. Der Zugvogel Kranich leiht dem neuen Album seinen Namen - ein Vogel, der in vielen Kulturen und Mythologien mit einer starken Symbolik aufgeladen ist.

Dem Kranich wird in Gedichten, Liedern und Erzählungen meist die Rolle des Boten zuteil, er steht für tiefes Wissen um Kultur und Tradition. Seine Langlebigkeit symbolisiert Glück und ewige Jugend, sein Tanz verheisst wahre Liebe und unbändige Freude. Er wird denen tröstend zur Seite gestellt, die im Exil der Heimat und zurückgelassenen Menschen hinterhertrauern. Dem Kranich wird Freiheitsliebe zugesprochen und er gilt als Symbol des Friedens.

Die Songs von "A Thousand Cranes" atmen Nostalgie und leben von der schmerzvollen Sehnsucht nach einer Zeit, in der Kulturen und Ethnien über alle Sprachbarrieren hinweg zusammenkamen, um Musik zu machen. Çi?dems Programm ist eine Huldigung dieser friedvollen Zeiten, die aktuell so weit entfernt und unerreichbar scheinen. Ihre sanfte wie kraftvolle Stimme bringt die Botschaft von Hoffnung und Durchhaltevermögen.

Die Aufnahmen zu "A Thousand Cranes" wurden im altehrwürdigen Athener Studio AntArt gemacht, in dem schon Theodorakis und Hadjidakis Musikgeschichte schrieben. Unter der musikalischen Leitung von Nikolaos Baimpas begleitet Çigdems erstklassiges Ensemble die musikalische Reise mit einem klaren und modernen Sound und besticht einmal mehr durch seine Improvisationsfreude.

Ihre Live-Darbietungen stehen ihren Studioqualitäten in keiner Weise nach. Im Fokus der stimmungsvollen Konzerte steht Cigdems anmutige und gefühlvolle Stimme, die dem Publikum die Türen zu den alten Liedern aus turbulenten Zeiten an der Ägäis öffnet. Çigdem (Tschiidem ausgesprochen) wuchs unweit des Taksim Platzes als Tochter alevitischer Kurden auf und zog vor wenigen Jahren nach London. Das Leben in Istanbul als Teil einer ethnischen Minderheit und später dann als Immigrantin in Großbritannien hat ihr Verständnis für dieses Genre, was in der Regel von Männern dominiert wird, geschärft. Im Laufe ihrer jungen Karriere trat sie schon als Vorgruppe für Weltstar Sezen Aksu und Yasmin Levy auf.

Besetzung:

Çigdem Aslan – Gesang

Nikolaos Baimpas – Kanun, Gesang

Michalis Kouloumis – Violine, Gesang

Vasilis Sarikis - Perkussion

Colin Somervell – Kontrabass