Cihan Acar: Casino

Cumali Karagöz ist ein wichtiger Mann in Steinheim, den viele bewundern, andere fürchten und einige hinter Gittern sehen wollen.

Mit einem Glücksspielunternehmen zu Reichtum gekommen, lebt er mit seiner Familie in einem pompösen Anwesen; seiner Frau Hannah, die mit ihrer Rolle als Hausfrau fremdelt und davon träumt auszubrechen; seiner Tochter Zaha, die ihn idealisiert und verehrt; und seinem Sohn Ediz, der an sozialer Phobie leidet. Als Cumali ein großes Casino mit neuartigem Konzept eröffnen will, kippt die Stimmung in der Stadt und die Familie steht plötzlich am Pranger.

Casino ist ein großer deutsch-türkischer Familienroman – und die Geschichte eines größenwahnsinnigen Mannes, der hin und her pendelt zwischen Aufstieg und Fall, Sehnsucht und Gier, Schuld und Unschuld. Und damit seine Familie vor die entscheidende Frage stellt, auf welcher Seite sie steht.

Die Veranstaltung wird moderiert von Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.

Cihan Acar wurde 1986 in der Nähe von Heilbronn geboren, wo er heute mit seiner Familie lebt. Er studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und zog zeitweise nach Istanbul und Berlin, um sich dem Schreiben zu widmen. Sein Roman Hawaii erschien 2020 und wurde mit dem Literaturpreis der Doppelfeld Stiftung, dem Thaddäus-Troll-Preis und dem Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.