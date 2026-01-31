Cihan Acar in HN

Im Rahmen des Projekts «Hawaii – von hier aus» lädt das Theaterschiff Heilbronn den Heilbronner Autor Cihan Acar ins Mehrgenerationenhaus in der Nordstadt ein.

Acar liest aus seinem Roman «Hawaii», der in Heilbronn spielt und seinem neuen Werk «Casino». Dabei kommt er mit dem «Hawaii» -Ensemble der English Theatre Society Heilbronn ins Gespräch. Cihan Acar erzählt in «Hawaii» von Sehnsucht und Heimatlosigkeit und Menschen, die im Dazwischen leben.

Hawaii – von hier aus nach dem Roman «Hawaii» von ↗ Cihan Acar eine öffentliche Performance im Hawaii-Viertel Heilbronn nennt sich «Stadt mit 150 Nationen».

Doch wie begegnen sich diese vielen Lebenswelten tatsächlich? Cihan Acars Roman «Hawaii» erzählt von einem Viertel, in dem soziale Spannungen, Zugehörigkeit und Ausgrenzung sichtbar werden – und dient als Ausgangspunkt für das partizipative Theaterprojekt der English Theatre Society Heilbronn.

Nach einem Unfall muss Fußballstar Kemal sein Leben neu ordnen und treibt durch Heilbronn – von einer türkischen Hochzeit ins Wettbüro, ins Striplokal, hinein in eine Straßenschlacht zwischen Rechten und Migranten, zu seiner Familie im Hawaii-Viertel. Der Roman erzählt von Heimatlosigkeit, Sehnsucht und Einsamkeit – und von Menschen, die im Dazwischen leben.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten entwickeln Menschen aus Heilbronn und internationale Studierende eine szenische Adaption des Romans. Dabei bringen die Teilnehmenden eigene Geschichten, Erfahrungen und Zukunftsbilder ein: Wo trennen uns Grenzen? Und wo begegnen wir uns? Wie könnte das Hawaii-Viertel – oder Heilbronn insgesamt – in 20 Jahren aussehen?

Aus diesen Fragen entsteht ein hybrides Theaterformat, das Acars Roman mit persönlichen Perspektiven verbindet. «Hawaii – von hier aus» schafft Räume für Austausch und Begegnung und macht die Vielfalt Heilbronns erfahrbar.

Spielleitung und Konzept: ↗ Leni Karrer und Sezin Onay

Produktionsmanagment: ↗ Tobias Frühauf und ↗ Philipp Wolpert

Mit Fabienne Acker, Yomna Baffoun, Paula Benscheid, Jazné Chetty, Ilnur Gayetov, Meric Gülcehre, Ishita Jain, Nina Kohmünch,

Beate Köppel, Moris Libman, Thomas Nakas, Lara Nast, Naniq Schiewer.