Nach drei Monaten online zu Hause sind wir wieder offline live: Die junge Reihe zwischen/miete ist pandemiebedingt noch nicht wieder WG-tauglich und daher im Juli zur »Zwischen miete« im Literaturhaussaal. Mitbringen wird Cihan Acar das aufregende Heilbronner Debüt "Hawaii": Es sind die heißesten Tage im Jahr, Hundstage, die, so glauben manche, schweres Unheil bringen. Kemal Arslan läuft durch Heilbronn, ein Fußballstar, der nach einem Unfall seine Karriere beenden und von vorn anfangen muss. Unbeteiligt steht er auf einer türkischen Hochzeit herum, gerät mitten hinein in eine Straßenschlacht zwischen Rechten und Migranten, trifft seine Exfreundin Sina und besucht seine Eltern, die, wie die meisten Türken der Stadt, in Hawaii wohnen, einem Problembezirk Heilbronns. Cihan Acar, geboren 1986, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und lebt in Heilbronn.

Lesung und Gespräch