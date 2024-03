Science Notes #6 MEER: THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU (Omu)

Anschließend im Café Haag: Kurzvortrag von Prof. Dr. Eberhard Gischler, Institut für Geowissenschaften, Goethe‐Universität Frankfurt

Elektronische Musik: Kinder der Nacht & Friends

THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU | USA (2004) | ABENTEUERFILM, KOMÖDIE | 119 MINUTEN | AB 12 | Regie Wes Anderson | Englische Originalfassung mit den deutschen Untertiteln

Steve Zissou (Bill Murray) ist eine gefeierte, wenngleich nicht unumstrittene Koryphäe auf dem Gebiet der Ozeanographie. Doch der Erfolg hatte einen hohen Preis: Bei den Dreharbeiten zu seinem letzten Dokumentarfilm wurde Zissous bester Freund Esteban du Plantier (Seymour Cassel) von einer Kreatur in die Tiefen des Ozeans gerissen, die Steve als Jaguarhai bezeichnet, eine Spezies, für deren Existenz es bisher keinen Beweis gab. Um diese zu belegen und gleich wieder auszulöschen und so den Tod Estebans zu rächen, will der Tiefseetaucher wieder auslaufen und nebenbei einen neuen Film drehen, der seine schwächelnde Karriere wieder antreiben soll…

Die Tiefseetaucher (OT: The Life Aquatic with Steve Zissou), geschrieben von Regisseur Wes Anderson mit seinem Kollegen Noah Baumbach (Der Tintenfisch und der Wal), ist eine ironische Verneigung vor dem berühmten Ozeanographen und Taucher Jacques‐Yves Cousteau (1910–1997). Der im Film gesuchte Jaguarhai ist ein Produkt der Imaginationskraft der beiden Autoren und stellt am ehesten noch eine Kombination des Kettenkatzenhai (Scyliorhinus retifer) und des Walhais (Rhincodon typus) dar.