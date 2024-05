CINÉ MON AMOUR im Juni: Adolescentes (OmdU)

Ciné mon amour — Une jeunesse en France

In der dritten Staffel unserer Kooperation mit dem ICFA Tübingen stellen wir junge Menschen und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt, denn wer von uns schwelgt nicht ab und zu in Erinnerungen an die berauschende Zeit der Jugend? Seid dabei, um mehr über die Jugend in Frankreich zu erfahren!

Pour la troisième saison de notre coopération avec l’ICFA Tübingen, nous mettons en lumière les jeunes et leurs expériences, car qui d’entre nous ne se souvient pas, parfois, de ces moments exaltants? Rejoignez‐nous pour en savoir plus sur la jeunesse en France !

04. Juni — Adolescentes (OmdU)

Biopic | R: Sébastien Lifshitz | 2h15 min |2019 | Originalfassung mit deutschen Untertiteln | anschließend Stammtisch im HAAG

Emma und Anaïs sind unzertrennlich und doch ist alles gegen sie gerichtet. Adolescentes verfolgt ihren Weg von ihrem 13. Lebensjahr bis zu ihrer Volljährigkeit, fünf Jahre Leben, in denen sich Veränderungen und erste Male überschlagen. Als sie 18 Jahre alt werden, fragt man sich, welche Frauen sie geworden sind und wie es um ihre Freundschaft steht. Durch diese Chronik der Jugend zeichnet der Film auch ein Porträt von Frankreich in den letzten fünf Jahren.

04 juin — Adolescentes (OmdU)

Biopic | R : Sébastien Lifshitz | 2h15 min |2019 | version originale sous‐titrée en allemand | suivi d’un Stammtisch à la HAAG

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant tout se retourne contre elles. Adolescentes suit leur parcours de leurs 13 ans à leur majorité, cinq années de vie où les changements et les premières fois s’enchaînent. Lorsqu’elles atteignent leurs 18 ans, on se demande quelles femmes elles sont devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de l’adolescence, le film dresse aussi un portrait de la France de ces cinq dernières années.

Alle zwei Monate präsentieren wir in Kooperation mit dem ICFA‐Team Tübingen speziell ausgewählte französischsprachige Filme aus dem Katalog von IF Cinéma. Zunächst findet eine Einführung in den Film statt. Anschließend kann nach dem Film beim Stammtisch auf Französisch diskutiert werden. Mit freundlicher Unterstützung des Institut Français. Alle Filme in der Originalfassung auf Französisch mit den deutschen Untertiteln.

Tous les deux mois, nous présentons en coopération avec l’équipe ICFA de Tübingen des films francophones spécialement sélectionnés dans le catalogue d’IF Cinéma. Une introduction au film a d’abord lieu. Ensuite, il est possible de discuter en français après le film lors du Stammtisch. Avec l’aimable soutien de l’Institut Français. Tous les films en version originale en français avec les sous‐titres en allemand.