Cinderella - Märchenballett

Ein zauberhaftes Märchenballett – klassisch, elegant, zeitlos

Seit über einem Jahrhundert zählt das romantische Märchen von Aschenputtel zu den eindrucksvollsten und musikalisch schönsten Werken des klassischen Balletts.

Das Libretto basiert auf der bekannten Geschichte einer jungen Frau, deren Anmut und Güte allen Widerständen zum Trotz zu einem märchenhaften Wendepunkt führen. Ihre Begegnung mit dem Prinzen, die leise wachsende Liebe und die Erfüllung eines lang gehegten Traums bilden den erzählerischen Rahmen – in der Tradition großer klassischer Ballettkunst.

Das renommierte italienische Ensemble aus der „Wiege des europäischen Tanzes“ präsentiert ein Meisterwerk des Repertoires: sorgfältig bewahrt in seiner klassischen Form, jedoch kunstvoll verfeinert durch moderne choreografische Nuancen und zeitgenössischen Ausdruck.

Erleben Sie eine Inszenierung von beeindruckender Ästhetik – getragen von höchster tänzerischer Qualität, stimmungsvollen Bühnenbildern und detailreich gestalteten Kostümen, die die Magie der Vorlage stilsicher unterstreichen.

Ein Fest für die Sinne – für Liebhaber klassischer Bühnenkunst und jene, die sich von zeitloser Schönheit berühren lassen möchten.