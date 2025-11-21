Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten ist Cindy aus Marzahn fester Bestandteil der deutschen Comedy- und TV-Landschaft. Die Kultfigur mit dem mehr als direkten Berliner Mundwerk arbeitete mit allen großen Fernsehstars zusammen, hatte unzähligen Live-Shows und TV-Sendungen. 2016 verabschiedete sich Cindy von der großen Bühne anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums kehrt sie 2024 mit einer großen Jubiläumstour, die 2025 fortgesetzt wird, wieder zurück.

Häppi Börsday, Cindy! Se Prinzess of Plattenbau wird 20 und das muss natürlich gefeiert werden! Wie? Na, mit einer großen Jubiläumstour, für die Cindy aus Marzahn extra ihre Frührente beendet und sich wieder in ihre pinke Plastikpelle schmeißt. Getreu dem Motto „Einmal Prinzessin und zurück!“ fegt die amtierende Miss

Leberwurst auch 2025 quer durchs Land - direkt in die Kongresshalle Böblingen.