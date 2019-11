Cindy Gravity ist ein Psychedelic Pop Trio. Eine Drum Machine, gepitchte Vocals, Surf Gitarren, geschmeidige Basslines und Major 7 Akkorde rufen einen verspielten Lo-Fi Sound hervor, um jeden Tagträumer zu beschwichtigen. Im August 2019 veröffentlichten Cindy Gravity ihre Single „Berry Bee“ und treten nun auch live an die Öffentlichkeit.

"The valerian voice, beat-pendulum, yawning guitar, spreading lyrics, and the soft swaying of the keyboard waves immerse you into wonderful oblivion. It’s a serene, lulling and firming sound massage. This cutting-edge antidepressant-hop turns the whole world into one slow motion.“ (Grotesqualizer)

http://www.cindygravity.com/