Cindy Velz und Gerhard Kleesattel

Teil 1 einer Konzert-Trilogie im Dreiertakt

Aus einer ganz persönlichen Vorliebe heraus interpretieren Cindy Velz an der Klarinette und Gerhard Kleesattel am Klavier Stücke in ternären Taktarten: Walzer, Musette, Caprice, Tarantella, Wiegenlied, Canzonetta, Romanze und Barcarole klingen leicht, rund, tänzerisch, verträumt, elegant und beschwingt. Im 3/4- bis 15/8-Takt erklingen vor allem Kompositionen des Französischen Impressionismus: Werke von Fauré und Debussy bis Saint-Saëns teils original, teils bearbeitet für die Besetzung des Duos. Ein idealer Start in den Mai!

Im 2.und 3.Teil der Konzert-Serie werden Werke der Romantik und des Barock im Dreiertakt aufgeführt werden.

Cindy Velz studierte Klarinette und Kammermusik am Königlichen Musik-Konservatorium in Lüttich (B) bei Rigobert Mareels und Cécile Évrard. Meisterkurse bei Walter Boykens, Peter Fellhauer und Ralph Manno bereicherten ihren musikalischen Werdegang. Seit 2012 ist sie im Raum Stuttgart als freiberufliche Klarinettistin und Pädagogin im Bereich Solo- und Kammermusik tätig.

Gerhard Kleesattel ist in Wesseling am Rhein geboren. Er studierte Klavier, Klavierpädagogik und Liedbegleitung in Bonn, Düsseldorf und Luxemburg. Seit 2008 lebt er in Backnang und unterrichtet dort an der Jugendmusik- und Kunstschule.