Ab Februar 2023 kann man im CentralTheater Esslingen wieder

Filme genießen. Einmal im Monat will das Projekt CINEMA CENTRAL das Wiedersehen und Neuerleben eines Filmklassikers auf großer Leinwand ermöglichen. Das Publikum darf sich dabei auf eine mit viel Herzblut

kuratierte Filmauswahl freuen. Und das an einem besonders passenden Ort: Denn das Central Theater am Roßmarkt ist das älteste erhaltene Kino Süddeutschlands mit einem bis in die Details original erhaltenen Kinosaal..