Cinema meets wine

In "Wunderschön" zeigt Karoline Herfurth humorvoll und ehrlich, wie Frauen unterschiedlichen Alters mit Schönheitsdruck, Selbstzweifeln und Rollenbildern kämpfen.

Die Geschichten von Frauke, Sonja, Leyla und Julie spiegeln typische „Problemzonen“– von Gewicht über Alter bis zur Erschöpfung durch Perfektion. Trotz perfekter Darstellerinnen bleibt die Botschaft klar: Wahre Schönheit liegt in Selbstakzeptanz und Vielfalt. Mit Witz, Slapstick und warmherzigen Momenten fordert Wunderschön mehr Gelassenheit gegenüber dem eigenen Körper und gesellschaftlichen Erwartungen.

Köstliche Weine liefert Oli Bönsch, die kulinarischen Spezialitäten Flo Brendel und sein Team aus der Kammer-Küche.

Anmeldung bis 05.10.25 im K-Büro unter 0981 13756 | Vorkaufsrecht für Mitglieder bis einschließlich 30.06.25.