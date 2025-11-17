Cinema meets wine

Alexander Paynes Roadmovie zeigt zwei Männer in der Midlife-Crisis zwischen Wein, Frauen und Selbstbetrug.

Der frustrierte Lehrer Miles (Paul Giamatti) und der abgehalfterte Schauspieler Jack (Thomas Haden Church) reisen durch Kaliforniens Weingebiete – der eine sucht Genuss und Sinn, der andere letzte Abenteuer. Mit feinem Humor und melancholischem Blick erzählt Payne von Freundschaft, Scheitern und der Sehnsucht nach einem Neuanfang. Giamatti und Church glänzen als ungleiches Duo, Virginia Madsen und Sandra Oh setzen warme, menschliche Akzente. Dieser Film ist eine kluge, bittersüße Komödie über das Leben jenseits der Ideale – reif, ehrlich und wunderbar unsentimental.

