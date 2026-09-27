Cinema meets wine

Nachdem die Jazzmusiker Joe und Jerry Zeugen eines Mafia-Massakers werden, fliehen sie als Frauen verkleidet mit einer Damenband nach Florida.

Dort sorgen Liebe, Verwechslungen und jede Menge Chaos für unvergessliche Gags: Joe verliebt sich in die Sängerin Sugar (Marilyn Monroe), während Jerry als „Daphne“ einem hartnäckigen Millionär den Kopf verdreht. Mit Tony Curtis, Jack Lemmon und Marilyn Monroe, genialem Humor und dem legendären Schlusssatz „Nobody’s perfect“ zählt der Film von Billy Wilder bis heute zu den besten Komödien aller Zeiten.

Köstliche Weine liefert Oli Bönsch, die kulinarischen Spezialitäten Flo Brendel und sein Team aus der Kammer-Küche.

Anmeldung bis 31.10.26 im K-Büro unter 0981 13756