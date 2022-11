Cinema meets wine

Tanz der Vampire.

Der Vampirjäger Professor Abronsius (Jack MacGowran) reist mit seinem furchtsamen Assistenten Alfred (Roman Polanski) in die Karpaten Transsylvaniens, um dort in eindeutiger Absicht ihrer Eliminierung die Subjekte seiner abgrundtiefen Abneigung aufzuspüren. Einquartiert in einem verschrobenen Dorf wird Sarah (Sharon Tate), die Tochter des Gasthausbesitzers Shagal (Alfie Bass), vom Grafen von Krolock (Ferdy Mayne) geraubt und auf sein Schloss entführt. Da Alfred sein Herz an die bildschöne junge Frau verloren hat, begeben sich der Professor und Alfred auf das Schloss, um Sarah zu retten. Dort soll alsbald ein Ball stattfinden, bei dem die menschlichen Besucher allenfalls als Nachspeise willkommen sind.

Köstliche Weine liefert Hermann Santa (Weinkontor Ansbach), die kulinarischen Spezialitäten die Kammer-Küche.

Anmeldung bis 20.01.23 im Kammer-Büro.