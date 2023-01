Cinema meets wine

Der Film „Nightlife“ von Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven ist eine Mischung aus Romanze und Gaunerkomödie.

Im Mittelpunkt stehen die Barkeeper Milo und Renzo, die allmählich den Absprung aus dem Nachtleben schaffen und erwachsen werden wollen. So einfach gelingt das den beiden Freunden, die von Elyas M'Barek und Frederick Lau gespielt werden, jedoch nicht. In nur einer Nacht müssen sie eine große Summe Geld beschaffen, da sie sich in eine Fehde mit Berliner Drogendealern verstrickt haben. Dass Milo gleichzeitig die schöne Sunny (Palina Rojinski) daten will, macht die Sache nicht einfacher. So nimmt das Chaos seinen unaufhaltsamen Lauf …