Cinema meets wine

Pride erzählt die wahre Geschichte eines Bergarbeiterstreiks in Wales in den achtziger Jahren, in dem sich Bergarbeiter und Schwule solidarisieren.

Junge, schwule Londoner Aktivisten beschließen, die streikenden Bergarbeiter zu unterstützen; sie sammeln viel Geld und fahren in die Provinz. Was folgt, ist ein Zusammenprall verschiedener Kulturen. Hier die schrillen Paradiesvögel aus der Stadt, dort die braven Provinzler. Regisseur Matthew Warchus klammert weder die politischen Aspekte der Thatcher-Ära noch die persönlichen Probleme einer Zeit aus, in der Vorurteile und die Angst vor AIDS bis tief in die Gesellschaft reichten. Aus dem gemeinsamen Widerstand gegen eine Politik der Ausgrenzung entstehen Freundschaft und Solidarität.

