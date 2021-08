Es geht um Ankommen und Aufbrechen, Integration und Isolation, sprachliche Hürden und lustige Missverständnisse – transkulturelle Begegnungen bieten viel Material für Filmstoff.

An jedem letzten Donnerstag im Monat sind wir zu Gast auf der Kulturinsel im Cinema of Cultures, um uns genau das auf der Leinwand anzusehen. Ob Spielfilm, Kurzfilm oder Dokumentation – eines haben unsere Protagonist*innen gemeinsam: sie befinden sich in transkulturellen Begegnung. Nach dem Film ist Zeit, sich bei einem Getränk (über das Gesehene) auszutauschen und kennenzulernen. Das Rahmenprogramm ist offen und darf mitgestaltet werden: ob als Moderator*in eines Nachgesprächs oder einem anderen kreativen Beitrag. Meldet euch und wir überlegen gemeinsam, wie wir eure Idee umsetzen.