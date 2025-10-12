Cinematic Cuisine

Mach dich bereit für ein Dinner-Abenteuer, das all deine Sinne verzaubert!

Jeder Gang erzählt eine eigene Geschichte – mit faszinierenden Filmsequenzen, stimmungsvoller Musik und himmlischen Duftaromen, die dich mitten ins Geschehen ziehen.

Hochauflösende 4K-Projektionen bringen die Szenen direkt auf die Tische der Gäste – so nah, als wärst du selbst Teil der Geschichte!

Das speziell kreierte 4-Gänge-Menü wird von sorgfältig abgestimmten, natürlichen Düften begleitet, während eigens erstellte 3D-Animationsvideos für jedes Gericht direkt auf den Tisch projiziert werden.

In Kombination mit der vom Heilbronner Orchester komponierten Filmmusik entsteht eine einzigartige Atmosphäre. Lass dich überraschen und tauche ein in ein Erlebnis, das du so noch nie erlebt hast!