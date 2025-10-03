Circo Grosso – Von und mit Klikusch

25 Jahre an einem Abend!

Klikusch, der clowneske Artist mit dem ungestümen Charme feiert! Mit seinem Publikum! Unglaublich, atemberaubend, berührend. Heute auf den Brettern, die die Welt bedeuten: 25 Jahre…an einem Abend!

Hereinspaziert meine Damen und Herren in Klikuschs skurriles Panoptikum, erleben Sie heute eine Geburt, sehen Sie den kleinsten Mann der Welt und den größten Jongleur im ganzen Universum, begleiten Sie Klikusch auf eine Zeitreise und auf eine Welttournee! Virtuose Artistik, herzerfrischende Clownerien, Perlen aus zweieinhalb Jahrzehnten, präsentiert von Klikusch. Eine Lebensgeschichte von der Bühne und direkt aus dem Herzen…

Das ist Circo Grosso!