Circus Bambi 2021

Auch wenn es keine Elefanten und Löwen im "Circus Bambi" gibt, die Hunde, Schafe, Ziegen und Ponys werden euch begeistern!

Am Freitag, 20. August 2021 zeigt ihr dann ab 15 Uhr euren Eltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten auf einer großen Abschlussvorstellung, was ihr in den Workshops alles gelernt habt. Die Projektwoche mit dem "Circus Bambi" ist für Kinder ab der 1. Klasse und findet in der Waldenserstraße in Calw-Heumaden (Nähe des Friedhofs) statt.

Die Anmeldeformulare stehen auf der Homepage des städtischen Jugendreferats unter www.stadtjugendreferat-calw.de zum Download bereit.