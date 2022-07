Beim Circus Bambi können Kinder selbst einmal Zirkusluft schnuppern und mit richtigen Proben eine professionelle Aufführung vorbereiten. Die Kinder werden zu waghalsigen Artisten, mutigen Dompteuren oder tollpatschigen Clowns ausgebildet. Am Freitag, 19. August findet schließlich die große Abschlussaufführung statt, zu welcher Eltern, Freunde und Bekannte herzlich eingeladen sind.

In der dritten Sommerferienwoche, vom 15. bis 19. August, tgl. (Mo.-Fr.) von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Waldenserstraße in Calw-Heumaden (Nähe Friedhof). Für Kinder von 6-13 Jahren.

Anmeldungen über https://calw.ferienprogramm-online.de/ (ab 1. März)