"Artisten aus Stuttgart so nah wie noch nie"

Mit einem Paukenschlag betritt das "Zirkuswerk Stuttgart" die Stuttgarter Bühne im Friedrichsbau Varieté. Neun junge Stuttgarter Künstler und Künstlerinnen fügen zirzensische Disziplinen, Sprache und Musik zu einer Performance.

Ein Spektakel ohne klassische Struktur und ohne Schranken. Rücksichtslos gewähren sie einen Einblick in den Kampf eines jeden Artisten, schier Unmögliches leicht und elegant aussehen zu lassen. Dabei werden Grenzen und Konflikte offengelegt. Selten konnten Zuschauer so nah am Geschehen teilhaben.

Circus ist ein Ort der Wahrhaftigkeit: Wo das Theater so tut, als ob, schaut der Circus der echten Gefahr ins Auge.

Circus Inside-out ist eine Inszenierung des Ensemble Zirkuswerk Stuttgart.

