Circus Mother Africa - Offenburg

Die afrikanischen Ausnahmetalente vom „Circus Mother Africa“ (ent-)führen in diesem Winter ihre Zuschauer in eines der größten Townships in Südafrika: „Khayelitsha“. Die Township-Show von Winston Ruddle und Hubert Schober (u.a. „Afrika! Afrika!“) hat seit 2014 bereits über 200.000 Menschen von London bis Paris, von Helsinki bis New York begeistert. Am 29.12.2019 ist die erfolgreichste Produktion des „Circus Mother Africa“ auf ihrer Europa- Tournee auch in der Oberrheinhalle in Offenburg zu Gast. Mit spektakulärer Akrobatik, kraftvoller Musik und leidenschaftlichen Tänzen sorgen die ausschließlich afrikanischen Künstler für 100% Lebensfreude.

„Khayelitsha“ (übersetzt „unsere neue Heimat“) ist der Name eines der größten Townships Südafrikas, das etwa dreißig Kilometer vor Kapstadt liegt. Geschätzt wohnen hier rund zwei Millionen Menschen verschiedener Herkunft und Religionen auf engstem Raum. In der außergewöhnlichen Bühnenkulisse aus kleinen Hütten und Ständen aus Wellblech, Holz oder Pappe, zwischen Straßenverkäufern und Gauklern zeigen die „New Stories from Khayelitsha 2020“ einen – zugegeben sehr außergewöhnlichen – Tag im Township. Die Bewohner eilen noch rasch zum Friseur, zum Schneider oder zum hiesigen Marktstand. Junge Männer buhlen mit atemberaubenden Kunststücken um die Gunst der Frauen – und die Frauen zeigen ihrerseits den Männern, was in ihnen steckt. Zu den Klängen der original afrikanischen Band wird gemeinsam gesungen, getanzt, gelacht und auch der südafrikanischen Geschichte gedacht.