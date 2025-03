CIRCUS OF FANTASY´s "L.O.V.E. Revolution"

In der neuen Show von Dominik Halamek’s CIRCUS OF FANTASY® trifft Leidenschaft auf abwechslungsreiches Entertainment der Extraklasse.

International erfolgreiche Künstler präsentieren den Zuschauern eine bunte Mischung aus Artistik,

Tanz und Gesang. Aufwendige Kostüme, stimmungsgeladene Musik und spektakuläre Akrobatik

bringen eine Crossover-Show der ganz besonderen Art auf die Bühne.

Das Theater erstrahlt in einem beeindruckenden Lichtdesign, während die Darsteller mit

abwechslungsreichen Choreografien die Gäste zu einer spannenden Reise einladen. Von den

gefühlvollen Klängen der Klassik, über mitreißenden Hard Rock bis zu modernen Beats - für jeden ist

etwas dabei.

Dominik Halamek, der Macher der Show, stand bereits mehrfach mit Helene Fischer gemeinsam auf der Bühne, choreografierte unter anderem für den König der vereinigten Emirate und war 2008 in den Shows bei den Olympischen Spielen in Peking zu sehen. Weit über 100 verschiedene Shows führten ihn um den halben Globus, von Rio de Janeiro über Shanghai bis nach Chicago. Seit vielen Jahren ist er an facettenreichen Inszenierungen, wie Theaterstücke oder Musicals, beteiligt,

gestaltet die Luftakrobatik-Nummern der europaweiten Erfolgsproduktion „Cavalluna“ und tritt auch bei zahlreichen Firmen-Events mit seiner beeindruckenden LED-Dance & Drum Nummer auf.

Diese darf natürlich auch bei seiner eigenen Tournee nicht fehlen. Kommt mit, durch die facettenreichen Emotionen der Liebe und lasst Euch mit „L.O.V.E. Revolution“ in eine magische Welt der Fantasie entführen.

Dauer ca. 2 Std. und 15 Min.